В Саратовской области планируют создать комбинат питания для школьников

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области рассматривается вопрос создания комбината питания для школьников. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил губернатор Роман Бусаргин во время отчета в облдуме.

По словам губернатора, большая часть школ региона обеспечивает питанием школьников «за счет собственных пищеблоков и штатных поваров». В Саратове, Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах же пользуются услугами поставщиков.

-Согласитесь, организация питания для детей — явно не та сфера, где стоит наживаться и стремиться к сверхприбыли, — отметил Бусаргин.

По словам главы региона, решение вопроса возможно посредством создания единого комбината питания, который будет заниматься закупкой и доставкой продуктов в школы.

Вопрос прорабатывается совместно с министерством образования.

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