В Саратовской области планируют создать комбинат питания для школьников

Фото: архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области рассматривается вопрос создания комбината питания для школьников. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил губернатор Роман Бусаргин во время отчета в облдуме.
По словам губернатора, большая часть школ региона обеспечивает питанием школьников «за счет собственных пищеблоков и штатных поваров». В Саратове, Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах же пользуются услугами поставщиков.
-Согласитесь, организация питания для детей — явно не та сфера, где стоит наживаться и стремиться к сверхприбыли, — отметил Бусаргин.
По словам главы региона, решение вопроса возможно посредством создания единого комбината питания, который будет заниматься закупкой и доставкой продуктов в школы.
Вопрос прорабатывается совместно с министерством образования.
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