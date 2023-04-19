архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух районах Саратова на четыре дня закроют железнодорожные переезды. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает ПривЖД.

Движение для автотранспортных средств будет ограничено в двух районах Саратова- Ленинском и Заводском.

В Ленинском районе 20 апреля закроют движение через переезд на Сокурском тракте. Объезд можно совершить через проспект Строителей, улицу Шехурдина, а также Московское шоссе.

Кроме того, дважды будет закрыт переезд на Песчано-Уметской: 20 и 24 апреля с 13.30 до 16.30.

Также, движение через железнодорожный переезд будет закрыто в Заводском районе. На 5-ом Динамовском проезде движение транспортных средств ограничат 20 апреля с 10.00 до 19.00, а также 22 апреля с 9.00 до 18.00. Водители смогут совершить объезд через железнодорожный переезд на Ново-Астраханском шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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