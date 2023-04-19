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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:07

Губернатор рассказал об искусственном затягивании реконструкции Театра оперы и балета

Роман Бусаргин предупредил об уголовных делах по затягиванию реконструкции Театра оперы и балета
Роман Хвалин
Фото Правительства Саратовской области

Фото Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин в своем выступлении перед депутатами Саратовской областной думы рассказал об искусственном затягивании сроков реконструкции Театра оперы и балета.

— Проблемы есть, и они не только технические, но и рукотворные. То проектных решений нет, то рабочих недостаточно, то якобы сложности с документами. Процесс искусственно затягивается, хотя все ресурсы для нормальной работы есть, — констатировал губернатор.

По мнению главы региона, ситуация может привести к тому, что объект могут не успеть завершить до конца 2023 года.

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