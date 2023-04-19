Губернатор рассказал об искусственном затягивании реконструкции Театра оперы и балета

Фото Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин в своем выступлении перед депутатами Саратовской областной думы рассказал об искусственном затягивании сроков реконструкции Театра оперы и балета.

— Проблемы есть, и они не только технические, но и рукотворные. То проектных решений нет, то рабочих недостаточно, то якобы сложности с документами. Процесс искусственно затягивается, хотя все ресурсы для нормальной работы есть, — констатировал губернатор.

По мнению главы региона, ситуация может привести к тому, что объект могут не успеть завершить до конца 2023 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.