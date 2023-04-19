Фото: архив КП
За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает оперативный штаб.
Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 320 833 человека.
С начала эпидемии выздоровело 313 875 пациентов, за сутки – 173.
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Саратове – 63. В Энгельсском районе – 15, Балашовском – 12, Балаковском – 9, Вольском – 5.
Коронавирус диагностировали у 44 человек в возрастной категории от 65 лет и старше. Кроме того, среди пациентов 3 несовершеннолетних.
Среди заболевших 11 пациентов с пневмонией, остальные 106 – с признаками ОРВИ.
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