Фото: архив КП

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 320 833 человека.

С начала эпидемии выздоровело 313 875 пациентов, за сутки – 173.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Саратове – 63. В Энгельсском районе – 15, Балашовском – 12, Балаковском – 9, Вольском – 5.

Коронавирус диагностировали у 44 человек в возрастной категории от 65 лет и старше. Кроме того, среди пациентов 3 несовершеннолетних.

Среди заболевших 11 пациентов с пневмонией, остальные 106 – с признаками ОРВИ.

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