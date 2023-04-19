Губернатор Саратовской области: прошедший год показал, что наша сила в единстве, общей ответственности за судьбу региона и страны

Роман Бусаргин выступает перед региональным парламентом

Сегодня, 19 апреля, на заседании областной Думы с отчетом о работе регионального правительства выступил Роман Бусаргин.

Губернатор начал свою речь с напоминания о том, что сейчас, когда наши ребята защищают свою страну, их поддерживает вся область: коллективы промышленных и аграрных предприятий, общественные организации, студенты, школьники.

Тысячи тонн гуманитарных грузов уходят на передовую, в пункты временной дислокации, в подшефный для области Сватовский район ЛНР. Медики регулярно выезжают в зону СВО, волонтеры помогают родным и близким военнослужащих.

Рассказал губернатор и о инновационных разработках ВПК в Саратовской области - например, это уникальная система акустической разведки, способная по звуку обнаруживать неприятельский беспилотник. В регионе создан единый центр для поддержки семей участников спецоперации. Как рассказал губернатор, люди обращаются с бытовыми проблемами: что-то отремонтировать, помочь с оформлением документов, медицинской помощью, закреплением за пожилыми родителями соцработника.

Бусаргин ткже напомнил, что огромную работу ведут областные депутаты, депутаты Государственной думы от Саратовской области. Николай Панков лично доставляет гуманитарную помощь в зону СВО.

Саратовского парламентария и Героя России Александра Янкловича сегодня знает наш каждый боец, так же как и он знает каждого. Депутат фиксирует все проблемы участников спецоперации и их семей, которые нужно решить.

Мужчины ушли защищать Родину и наш долг, чтобы их сердце не болело о родных.

Для семей военнослужащих разработаны конкретные меры: единовременные выплаты, соцобслуживание на дому, отдых и лечение в санаториях.

— Прошедший год принес четкое осознание, что наша СИЛА в единстве, в общей ответственности за людей, будущее страны и региона. Что только сплотившись вокруг Президента, мы сможем достигнуть поставленных целей – победить, построить новую экономику и будущее для наших детей, — заявил Роман Бусаргин.

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