На трассе Саратов-Балашов Audi врезалась в отбойник – пострадал 29-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 апреля, на трассе Саратов-Балашов в Калининском районе Audi врезалась в отбойник и слетела с дороги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель, мужчина в возрасте 29 лет, получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.

Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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