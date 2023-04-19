На трассе Саратов-Балашов Audi врезалась в отбойник – пострадал 29-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 18 апреля, на трассе Саратов-Балашов в Калининском районе Audi врезалась в отбойник и слетела с дороги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель, мужчина в возрасте 29 лет, получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.
Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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