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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 5:53

В Саратове поздним вечером Chevrolet Niva врезалась в фуру MAN с прицепом

Пострадали водитель и пассажир "Шевроле Нивы"
Роман Хвалин
Фото: УГИБДД по Саратовской области

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Вчера, 18 апреля, поздно вечером произошло ДТП под Саратовом – пострадали двое. О происшествии сообщило УГИБДД по области.

В 23:05 на подъезде к Саратову с автодороги М-6 «Каспий» столкнулись грузовик MAN TGS с полуприцепом Feldbinder и отечественный автомобиль ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva).

За рулем легковушки был 60-летний мужчина, который получил травмы вместе со своим 51-летним пассажиром. Оба пострадавших были госпитализированы.

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