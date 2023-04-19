В Саратове поздним вечером Chevrolet Niva врезалась в фуру MAN с прицепом

Фото: УГИБДД по Саратовской области
Вчера, 18 апреля, поздно вечером произошло ДТП под Саратовом – пострадали двое. О происшествии сообщило УГИБДД по области.
В 23:05 на подъезде к Саратову с автодороги М-6 «Каспий» столкнулись грузовик MAN TGS с полуприцепом Feldbinder и отечественный автомобиль ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva).
За рулем легковушки был 60-летний мужчина, который получил травмы вместе со своим 51-летним пассажиром. Оба пострадавших были госпитализированы.
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