Заседание круглого стола 18.04.23

Ресторан «Кембридж» переименуют в «Гермес». Об этом стало известно из заявления генерального директора фирмы, владеющей рестораном Евгения Реймера, которое опубликовал телеграм-канал Твои Герои, Саратов! ZOV.

Уже несколько недель в Саратове активисты боролись за переименование ресторана «Кембридж». В телеграм-канале Героя России Александра Янкловича матерью военнослужащего была поднята тема необходимости переименования ресторана в связи с прямой отсылкой к пропаганде названием заведения культуры Великобритании, которая напрямую поставляет Украине оружие и боеприпасы.

Сегодня, 18 апреля, Саратовская городская Дума в ходе круглого стола на тему «Нравственный аспект использования иностранных названий объектов торгово-развлекательного назначения, ассоциирующихся с враждебными странами к России. Ресторан «Кембридж»: что дальше?» приняли резолюцию о необходимости смены названия и отправили обращение не только к губернатору Саратовской области, но и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

* Скриншот с запрещенной в РФ социальной сети

Буквально час назад ресторатор Евгений Реймер, генеральный директор фирмы, владеющей рестораном «Кембридж», сделал официальное заявление о переименовании заведения.

- Решение ресторатора – доказательство того, что мы верно предали огласке эту тему, которую, к слову, поддержали ветераны, общественность и «Жены Героев». От себя хочу сказать слова благодарности тем, кто правильно понял наш посыл. Мы не ищем врагов и не воюем с памятниками. Наш враг там, за линией фронта. И понимание тут в тылу – основа нашей Победы!, - высказался Янклович.

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