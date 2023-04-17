В Ершовском районе отремонтировали сельскую школу

В школе села Перекопное

В Ершовском районе Саратовской области отремонтировали сельскую школу. В Саратовской области в 2023 году продолжается ремонт школ и детских садов, о чем сообщает региональное министерство образования.

В рамках проекта «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» был проведен ремонт школы имени Героя Советского Союза В.И. Киреева в селе Перекопное. В ходе произведенных работ были заменены окна в классах, коридоре и спортивном зале.

Местные жители отметили положительные изменения условий обучения.

- Я неоднократно поднимала вопрос о необходимости замены окон на родительских собраниях, как и другие родители. Поэтому мы, родители, да и дети очень рады, что в школе произвели замену окон. Хотелось бы, чтобы такие программы продолжались дальше, - отметила, мама одной из учениц школы, Оксана Тихонова.