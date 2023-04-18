архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовцы летом смогут отправится в 10 российских городов из аэропорта "Гагарин". Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

Министр уточнил, что аэропорт Саратова перешел на летний режим работы.

В период с 27 марта по 28 октября этого года Международный аэропорт "Гагарин" будет осуществлять перевозки 8 авиакомпаниями по 10 направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный, Самару и Сургут.

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