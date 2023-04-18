Фото: Министерство образования Саратовской области
Лицеист из Саратова стал призером Всероссийской олимпиады по физике. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Евгений Уткин учится в десятом классе физико-технического лицея №1, он оказался в числе лауреатов заключительного этапа интеллектуального мероприятия, состоявшегося в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого.
В 2022 году Евгений уже побеждал на Всероссийском этапе олимпиады по математике и стал призером заключительного этапа по физике. Молодой человек сможет поступить в университет на льготных основаниях.
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