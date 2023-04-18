Саратовец выносил из незакрытых квартир в Волжском районе деньги и ценности – его задержала полиция

Скриншот с видеорелиза ГУ МВД

В ГУ МВД Саратовской области сообщили о задержании 25-летнего подозреваемого в квартирных кражах в Волжском районе Саратова.

К полицейским с заявлениями пришли трое жителей района, все они сообщили о пропаже денег, ценностей и банковских карт. Так, из квартиры на Мичурина злоумышленнику удалось вынести 58,8 тысячи рублей, а из двух других домов – часы стоимостью 40-45 тысяч рублей и сумку за 116 тысяч.

Как уточняет релиз, во всех трех случаях квартиры не были закрыты владельцами. Возбуждено уголовное дело о краже.

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