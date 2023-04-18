архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители нескольких улиц в центре Саратова остались без воды до вечера, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Отключение затронуло жителей домов по нечетной стороне Зарубина на участке от Степана Разина до Астраханской и четных домов по улицам Железнодорожной и Университетской на участке от Зарубина до Большой Горной.

Вернуть воду в дома саратовцев коммунальщики надеются к 20:00.

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