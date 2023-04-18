В Саратовской области обнаружили утонувшего рыбака

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке тела 64-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Тело 64-летнего мужчины в водоеме обнаружили сегодня, 18 апреля, в дневное время вблизи села Алай Балтайского района сотрудники полиции.

По предварительным данным утонувший 17 апреля ушел из дома на рыбалку, неподалеку от места обнаружения находился его автомобиль.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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