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«Жены Героев» поддержали переименование «Кембриджа».

Сегодня, 18 апреля, Саратовская городская Дума провела круглый стол на тему: «Нравственный аспект использования иностранных названий объектов торгово-развлекательного назначения, ассоциирующихся с враждебными странами к России».

В ходе совещания Наталья Речман, руководитель движения «Жены Героев Саратовская область» предположила о возможной реакции военнослужащего в отпуске на заведения с названиями, которые ассоциируются с враждебными странами.

— Подобные названия могут вызывать негативные эмоции у защитника Родины, который возвращается оттуда и видит такое. У него возникает вопрос «А чего я там делаю, если тут так называют заведения». А как мать троих сыновей, я считают, что мы должны реагировать на подобные проявления. И я поддерживаю идею о переименовании ресторана, — высказалась Речман.