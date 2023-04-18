Саратовцы обратились к Мишустину из-за ситуации с «Кембриджем»

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Сегодня, 18 апреля, Саратовская городская Дума провела круглый стол на тему: «Нравственный аспект использования иностранных названий объектов торгово-развлекательного назначения, ассоциирующихся с враждебными странами к России»

На заседании Круглого стола под председательством Сергея Овсянникова присутствовали как депутаты городской думы и общественники, так и представители ветеранских организаций, а так же ресторанного бизнеса.

В частности, председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов высказался, что в период ведения спецоперации использования названий, которые ассоциируются с враждебными к России странами недопустимо и возмутился отсутствием на заседании хозяина ресторана. Директор кадетской школы Вадим Богданов рассказал, что при обсуждении этой темы со своими подопечными они были категоричны в оценке поведения владельцев заведения. «Не ходили сами и не будем ходить» (в заведения с подобными названиями - прим. ред.)

Депутат Саратовской областной Думы Роман Чуйченко высказался о том, что в период ВОВ и после в СССР не было практики использования подобных названий. По его словам, даже в «мирные и благополучные брежневские годы» все продолжали помнить и учитывать враждебную позицию западных стран.

— Да, потом эпоха переменилась, маятник качнулся в другую сторону. А сейчас маятник качнулся обратно, а многие этого не замечают до сих пор. Для многих людей нечто привычное кажется естественным, они не замечают, что идет борьба за будущее. И эта вывеска «Кембридж» послужила спусковым крючком для постановки вопроса ребром, — рассказал парламентарий.

По итогам обсуждения была подготовлена и принята единогласно резолюция и обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. — «Кембридж», «Belgium», «SOHO» и другие названия олицетворяют страны, активно участвующие в противостоянии с нашим государством, поставляющие оружие, боевую технику, наемников, принимающие все новые и новые санкции.

Правда в том, что первым обратил внимание на эту тему участник специальной военной операции, находящийся в краткосрочном отпуске. Его поддержали многочисленные общественные и ветеранские организации, жители города – патриоты страны. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ.

Обращаемся к жителям города с просьбой поддержать наши требования повсеместно ликвидировать предметы угодничества коллективному Западу.

Просим органы исполнительной власти города Саратова, губернатора Саратовской области, Председателя Правительства РФ считать данную резолюцию официальным обращением для принятия мер и устранения морального диссонанса с мнением патриотических сил.

Наши воины с оружием в руках защищают нашу Родину и нуждаются в надежной морально-нравственной поддержке. Народ и армия едины!, — зачитал текст резолюции Сергей Овсянников