На встрече с участниками Дельфийских Игр студент представил пряник с символикой мероприятия

Репортаж "Вести Саратов"

В Саратове с 21 по 26 апреля пройдут XXII молодежные Дельфийские игры, в которых примут участие представители различных видов искусств и продемонстрируют свое мастерство.

Накануне мероприятия Владимир Конусевич, один из участников Саратовской области, показал свое умение. Постигая кулинарное искусство, студент кулинарного колледжа, испек оригинальный пряник с изображением символики Игр.

Владимир Конусевич поделился своими ожиданиями от предстоящих ИГР: «Хотели привлечь людей, чтобы больше знали о Дельфийских Играх». В то же время участник отметил важность знакомства и победы на мероприятии. В планах на будущее у Владимира Конусевича запуск пряника в производство по саратовским кондитерским фабрикам и пекарням.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.