Саратовская прокуратура обжаловала приговор бывшему прокурору Андрею Пригарову

Саратовская прокуратура обжаловала приговор экс-прокурору Андрею Пригарову, который признан судом виновным в мошенничестве. Информация об этом появилась в картотеке дел Кировского районного суда.

В марте 2023 года Пригарова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей с отсрочкой приговора до лета 2024 года до достижения его ребенка 14-летнего возраста.

Напомним, в 2013-2018 годах Пригаров занимал пост первого зам прокурора Саратова, а затем прокурора Кировского района Саратова. Дело о коррупции в отношении него следователи завели в декабре 2020 года и уволили из органов прокуратуры.

31 декабря 2020 года прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова задержали и обвинили в получении взятки в 18 млн рублей.

Прокуратура просила для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 51 миллионов 360 тысяч рублей с ограничением на пять лет занимать государственные должности. Дело экс-прокурора состояло из двух эпизодов. По первому, о получении взятки, его оправдали. Наказание было назначено по второму эпизоду – о мошенничестве. Проходивший по делу предприниматель Олег Вартанов, обвинявшийся в посредничестве при получении взятки, также был оправдан.

Обжалование от надзорного органа на судебный приговор поступило на минувшей неделе, адвокаты Пригарова так же подали апелляционную жалобу.

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