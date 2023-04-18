В Саратовской области начнут ходить пригородные теплоходы с 22 апреля

архив КП Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Саратовской области с 22 апреля начнет работу дачные теплоходы, маршруты всех видов транспорта до пригородов запущены в этом году раньше сроков из-за теплой весны. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

Теплоходы также начнут курсировать уже с 22 апреля по маршрутам Саратов-Сосновка (цена за билет – 66 рублей) и Саратов-Шумейка (40 рублей). С 23 апреля начнут ходить и суда по маршруту Хвалынск-Духовницкое по цене 36 рублей за билет. Работать пассажироперевозки теплоходами будут до 31 октября.

Также, напомнил Петаев, сейчас работают шесть маршрутов, включая № 222 (Саратов – дачи СГУ), № 240 (Саратов, улица Радищева – поселок Сокол), № 253 (Саратов – развилка на Маркс), № 379 (Саратов – Шумейка), № 224 (Заводской район Саратова – Трещиха) и № 299 (стадион "Волга" – Широкий Буерак).

Кроме того, 73 маршрута по-прежнему обслуживаются дачными электричками, с возможностью добраться до станций Тарханы, Сухой Карабулак, Анисовка, Примыкание, Татищево и Аткарск. Пригородные поезда ходят до них по средам, субботам и воскресеньям.

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