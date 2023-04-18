Подлежащие расселению дома в Саратове

В Саратовской области расселят еще 174 аварийных дома — стали известны адреса. Информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По словам главы региона, определен список домов, попавших в дополнительный этап программы переселения из аварийного жилья. Регион получил на эти цели 4,373 млрд рублей при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Новым жильем до конца 2024 года обеспечат 5400 жителей области из 174 дома. В число охваченных муниципалитетов вошли Саратов, Балаковский, Балашовский, Вольский, Ершовский, Красноармейский, Пугачевский, Советский и Энгельсский районы. Эти дома идут вдобавок к уже действующей программе, в рамках которой до конца текущего года будут расселены 200 домов.

—В ближайшее время главы районов на местах должны провести встречи с жителями, чьи дома попали в программу, — сообщает губернатор.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.