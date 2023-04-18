В Саратове сотрудники УФСБ задержали чиновницу по подозрению в коммерческом подкупе

Скриншот из видеорелиза
В Саратовской области сотрудники УФСБ задержали начальницу одного из управлений государственного бюджетного учреждения, ее подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в региональном следкоме.
Как сообщает релиз, 29 марта женщина «от имени и в интересах» бюджетного учреждения, в котором работает, передала представителю управления в коммерческой организации деньги.
Незаконное вознаграждение, по сведениям силовиков, предназначалось за «подготовку фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона через внесение недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу».
Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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