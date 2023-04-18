На улицы Саратова вышли два новых автобуса маршрута № 90

В Саратов должны поступить 36 новых автобусов для маршрута № 90. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

О решении приобрести новые автобусы было объявлено после проверки графика движения маршрута № 90. В ней участвовали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко, представители мэрии, МКУ «Транспортное управление» и перевозчика.

Во время проверки выяснилось, что многие автобусы не выходят на линию, особенно в часы пик - с 17.00 до 19.00. Иногда саратовцы ждали их по 40 минут.

Сегодня в Саратов поступили и вышли на маршрут №90 два автобуса, в конце недели поступят еще пять таких. Перевозчик обещал приобрести 36 новых автобусов с кондиционером.

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