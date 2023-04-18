В Энгельсе 49-летний мужчина насильно держал бывшую взаперти и угрожал ей ножом

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении 49-летнего жителя Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По версии следствия, подозреваемый 30 января пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице на проезде Крупской и устроил ссору – мужчина был недоволен прекращением романтических отношений. В ходе конфликта он закрыл 38-летнюю бывшую возлюбленную в комнате, угрожая покровчанке ножом.

Пострадавшая сидела взаперти 12 часов – с 11 до 23 часов. При себе у нее оказался телефон, это помогло ей связаться с родными и близкими, которые вызвали на место полицейских.

Правоохранители освободили пленницу, возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, не связанным с похищением с применением оружия.

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