фото: СУ СКР по Саратовской области

За пострадавшего от взрыва газа в погребе на окраине Саратова пенсионера осудят начальника участка. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Год назад, 25 февраля 2022 года в погребе дома № 40 на улице Советской в селе Клещевка раздался хлопок. Пенсионер-хозяин дома спустился вниз и из-за отсутствия света зажег спичку, после чего раздался взрыв. Мужчина был госпитализирован с незначительным вредом для здоровья. По версии следователей, представитель газораспределительной организации не обеспечил нормальной работы газопровода, хотя это входило в его полномочия. Утечка газа и привела к взрыву.

Уголовное дело о халатности передали в суд с обвинительным заключением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.