В СВО погиб доброволец из Воскресенского района

Фото: t.me/denispavlov_vmr

В СВО погиб доброволец Алексей Ракицкий из Воскресенского района, об этом сообщил глава муниципалитета Денис Павлов в своем Телеграм-канале.

Бойца похоронили в его родном селе Синодское.

Чиновник не упомянул данных о биографии солдата, помимо того факта, что в спецоперации он участвовал в составе добровольческого формирования.

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