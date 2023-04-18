Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тысячи жителей Саратова остались без горячей воды до конца недели. Сегодня, 18 апреля, региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. На время работ отключено горячее водоснабжение следующим абонентам:

На проспекте Строителей, 9 и улице Студеная, 4 работы завершат сегодня, 18 апреля.

До 19 апреля продлится отключение горячей воды по адресам:

2 Детский проезд, 6/10, 9/11, 13/17, 34

3 Комсомольский проезд, 25

ул. 1 Детская, 36/40

ул. 2 Садовая, 103/107, 106Б, 106В, 112, 112А

ул. Большая Садовая, 137

ул. Клочкова, 52/64

ул. Политехническая, 77

По адресу Политехническая, 31/41 коммунальщики проводят работы до 23 апреля.

Сегодня и до окончания работ временно прекращена подача горячей воды по адресам:

Международный проезд, 3

ул. 4 Дачная, 9

ул. Лебедева-Кумача, 72, 72A, 72б, 72в, 74, 74A, 76, 78

ул. Международная, 24а, 26б, 28а, 28б, 30, 34, 36

ул. Мира, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а 20б, 20в 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30а, 30б, 34

ул. Перспективная, 9 А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A

ул. Тархова, 12, 14, 14 A, 14 Б, 18, 18А, 20, 20 А

ул. Электронная, 7, 7 А

Подробности об отключениях горячей воды саратовцы могут уточнить в информационной системе «Тепловая справочная служба».

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