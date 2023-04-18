В Саратове пройдет благотворительный сбор выпускных платьев и костюмов для школьников из малообеспеченных семей

архив КП

На этой неделе в Саратове пройдет благотворительный сбор выпускных нарядов для школьников из малообеспеченных семей и социальных учреждений. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте» активисты экологического движения «Зеленый Бык».

Волонтеры решили поддержать ежегодную инициативу российского фонда «Второе дыхание» и предложили саратовцам помочь выпускникам «почувствовать себя уверенно» в день выпускного.

- Мы очень хотим, чтобы этот день был действительно праздником - красивым, ярким и запоминающимся. И этот праздник должен быть у каждого школьника! - пояснили в своем сообществе активисты экологического движения.

Нужно только достать из домашних гардеробов нарядные платья и костюмы, в которых когда-то простились со школьной жизнью, и подарить им вторую жизнь. Принимать платья для девушек и костюмы для юношей будут 21 апреля. Желающие поучаствовать в акции могут принести: вечерние, коктейльные, праздничные платья; бижутерию, сумочки, клатчи; мужские костюмы, брюки, бабочки, галстуки и рубашки.

Прием вещей будет вестись 21 апреля с 16:00 до 20:00 на новой площадке «Зеленого Быка», расположенной в Саратове на улице Соколовой, 44/62. Вещи принимаются только чистые и в отличном состоянии.

В тот же день желающие смогут принять участие в буккроссинге и обмене бижутерией.

Это офисный центр, вход по звонку. Звоните, и мы вас встретим! Телефон: 8-905-031-35-68, - уточнили организаторы благотворительного сбора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.