Производство электромобилей в Саратовской области находится «в подвешенном состоянии»

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 18 апреля в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с проектом по производству электромобилей.

Напомним, в конце прошлого года активно обсуждался перспективный проект по открытию производства электромобилей. В декабре 2022 года в Москве Роман Бусаргин подписал соглашение с компанией «АльфаТех», которая планировала организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе.

Запуск намечался на вторую половину 2023 года. А уже в 2024-м на новом заводе планировали собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга.

Сейчас, по словам губернатора, он находится в подвешенном состоянии. У инвестора возникли сложности с логистикой и финансированием.

- Такое всегда возможно, нужно об этом говорить открыто. Со своей стороны мы сделали всё, чтобы поддержать инвестора: подобрали площадки, организовали полное сопровождение, определили меры поддержки, которые сможем предоставить. Подчеркну, что мы по-прежнему находимся с инвестором на связи и готовы выполнить свои обязательства по этому проекту, если ему все-таки удастся преодолеть свои сложности, - отметил Роман Бусаргин.

Глава региона пояснил, что, при открытии крупных производств и больших объемах финансирования, в условиях рынка возможны любые форс-мажоры и сложности. На это влияет много факторов, начиная от надежности поставщиков, заканчивая высокой конкуренцией в разных сферах бизнеса.

Губернатор подчеркнул, что работа по привлечению новых проектов и по текущим продолжается.

- В этом и следующем году у нас завершается несколько крупных. Это строительство комплекса по выращиванию молодняка в одном из хозяйств, возведение многопрофильного лечебно-диагностического комплекса, логистического комплекса, грузового причала в Балакове, создание производства для изготовления буксовых подшипников, увеличение выпуска кормового монокальцийфосфата и другие. Только по указанным проектам объем инвестиций превышает 10 млрд рублей, - резюмировал Бусаргин.

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