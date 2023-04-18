фото: архив КП

В Саратовской области падает число курильщиков. Результаты тематического исследования опубликовала консалтинговая компания FinExpertiza.

Аналитики подсчитали, что в 2022 году доля курящего населения Саратовской области составила 18,8 процентов, то время как в 2021 году значение достигало 23,5 процентов.

Положительная динамика наблюдается как среди мужчин (37 процентов против 43,9 в 2021), так и среди женщин - 7 процентов против 10,4. В целом, количество курящих россиян в 2022-ом уменьшилось на 5,8 процентов, или на 1,4 млн человек - до 19,2 процентов населения в возрасте от 15 лет (около 23 млн чел.).

Больше всего курят в Республике Алтай —34,2% взрослого населения, а меньше всего в Чечне — 3,3 процента.

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