Жителя Самойловского района приговорили к обязательным работам за кражу пяти гусей

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области 39-летнего жителя Самойловского района осудили за кражу пяти гусей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщает релиз, вечером 31 января мужчина проник в чужой сарай в селе Полтавка и похитил гуся стоимостью 1,4 тысячи рублей. Через день он вернулся и украл еще четырех гусей, суммарный ущерб составил 5,6 тысячи рублей.

Хозяева птиц вскоре обратились в полицию, и вора задержали. Злоумышленника приговорили к 240 часам обязательных работ по двум эпизодам кражи.

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