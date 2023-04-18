В Саратовской области зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусом

архив КП

За последние сутки в области выявлено 119 новых случаев. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает правительственный оперштаб. Количество заболевших в регионе за сутки продолжает снижаться ежедневно.

С начала пандемии общее количество заболевших в области составляет 320 716 человек. Выздоровели 313 702 человека.

Наибольшее число заболевших за сутки, зафиксировано в Саратове - 44 человека. В Энгельсском районе - 36, в Балашовском – 20, на остальных территориях – меньше. Все вновь выявленные с признаками ОРВИ.

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