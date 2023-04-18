Волейболистки саратовского «Протона» уступили в гостях «Локомотиву» в первом матче полуфинальной серии

Фото: ВК "Протон" / Телеграм
Вчера, 17 апреля, команда волейболисток из Саратова «Протон» потерпела гостевое поражение от «Локомотива» в Калининграде в первом матче полуфинальной серии чемпионата России. Об этом сообщил БК «Протон» в своем Телеграм-канале.
Хозяйки площадки одержали верх со счетом 3:1 (25:18,14:25, 25:10, 25:19). Следующий поединок также состоится в Калининграде завтра, 19 апреля, саратовчанкам снова предстоит выступить на выезде.
В прошлом сезоне калининградский «Локомотив» стал чемпионом России.
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