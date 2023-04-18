фото: ГИБДД

В ДТП в Вольском районе пострадал 47-летний местный житель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера вечером, 17 апреля, в Вольском районе произошло ДТП. Примерно в районе 9 часов вечера в рабочем поселке Сенная столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2107, за рулем которого находился 47-летний водитель и УАЗ, под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "семерки" с травмами попал в больницу.

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