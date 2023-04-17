фото: ГУ МВД

В Пугачеве сотрудники полиции спасли тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Сегодня, 17 апреля, 60-летний житель города Пугачева, находясь на берегу реки, потерял координацию и упал с берега в реку. Мужчине удалось зацепиться за ветку дерева, но течение затягивало его на глубину.

Проезжающий мимо местный житель Ринат Нигматуллин обратил внимание на тонущего мужчину и пытался вытащить его, но увяз в трясине. Мужчина обратился по телефону за помощью к своему другу-майору полиции Алексею Романову, который прибыл на место со своим коллегой, майором Игорем Драгуновым.

Сотрудники полиции вместе с очевидцем вытащили тонущего, оказали ему первую помощь, полицейские погрузили его в служебный УАЗ и доставили в медицинское учреждение.

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