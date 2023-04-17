фото: Минобразования Саратовской области

В Саратовской области стали известны лучшие учитель и воспитатель года. Об этом сообщает региональное минобразования

Сегодня, 17 апреля, на базе лицея «Звезда» прошло торжественное завершение региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» и «Воспитатель года – 2023» , где были объявлены имена призеров и победителей.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» стали:

I место – Светлана Подкопаева, учитель истории, обществознания «Лицей № 56» Ленинского района города Саратова;

II место – Замира Сейдалиева, учитель математики «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Степное Советского района Саратовской области»;

III место – Валентина Ушакова, учитель начальных классов «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района» Саратовской области».

Призовые места в «Воспитателе года – 2023» заняли:

I место – Людмила Трифонова, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского муниципального района;

II место – Мария Шарова, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Затейники» г. Балаково;

III место – Надежда Околитенко, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый».

Победители регионального этапа представят нашу область на Всероссийском финале «Учитель года - 2023» и «Воспитатель года – 2023»

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