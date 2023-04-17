фото: ГИБДД

В Балаково под колеса Toyota попал 11-летний мальчик. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня вечером, 17 апреля, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 18:40 напротив дома №47/1 по улице Ленина 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика.

Ребенок доставлен в больницу, все детали аварии уточняются.

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