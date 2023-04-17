Депутат облдумы Александр Бурмак проверил работу нового автобусного маршрута №19

Александр Бурмак

Сегодня, 17 апреля, председатель комитета по вопросам ЖКХ в Саратовской областной думе Александр Бурмак проконтролировал работу нового автобусного маршрута.

На второй день тестовой частичной остановки трамваев № 8, 9 и 10 Бурмак лично осуществлял мониторинг ситуации в течение всего дня. Проверил, как работает автобусный маршрут № 19, который следует от Мирного переулка до 1-го Просяного проезда.

По словам депутата, в часы пик утром интервал движения составлял 15-17 минут, в обед - уже 21 минуту. Так как днем пассажиров в разы меньше, это не сказалось на качестве услуги. Вечером же автобус приходится ждать от 8 до 30 минут. Это говорит о недостаточном количестве транспорта в это время.

- Если на этапе тестовой остановки это не отрегулировать, дальше будет только хуже. Проинформирую об этом администрацию города, - рассказал Бурмак.

По словам парламентария ,важно, чтобы автобусы не перебрасывали с других городских маршрутов. На депутатских слушаниях в Саратовской областной Думе по реализации проекта скоростного трамвая было заявлено, что автобусы будут дополнительные и с действующих маршрутов сниматься не будут.

- Отмечу, что новый маршрут пользуется спросом, людей в автобусах много. Продолжу осуществлять депутатский контроль и далее за этой темой, - рассказал депутат в своем телеграм-канале.

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