В Озинках не пропустили в Казахстан 30 тонн удобрений «соевой муки»

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В Озинках задержали 30 тонн удобрений «соевой муки», сообщили в региональном Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.

Машину досмотрели сотрудники погранслужбы ФСБ и инспекторы Россельхознадзора – они выяснили, что в грузовике, следующем в Казахстан, подкарантинные удобрения перевозятся без надлежащих фитосанитарных сертификатов.

Перевозчику было выдано предписание о возврате продукции в Россию и оформлению необходимой документации.

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