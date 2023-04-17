фото: Министерство культуры Саратовской области

В Саратове открылась выставка «Город Укек и его округа». Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

фото: Министерство культуры Саратовской области

В саратовском парке «Россия — Моя история» прошла презентация нового интерактивного выставочного проекта «Город Укек и его округа». Выставка создана при поддержке Фонда президентских грантов.

Экспозиция включает в себя находки золотоордынского периода с территорий археологических памятников Саратовской и Волгоградской областей. Посетители увидят 360 предметов из фондов трех музеев Саратовской области: областного музея краеведения, Энгельсского краеведческого музея и Исторического парка. Экспонаты рассказывают о быте городских и сельских жителей: земледелие, рыболовство, ремесло, торговля. Также на выставке представлены образцы вооружения, одежды, украшений, предметы духовной культуры.

Самый «молодой» экспонат из представленных на выставке — клад из 105 серебряных монет, обнаруженный летом 2022 года в ходе археологической экспедиции. Это первая находка клада в раскопе за всю историю изучения Увекского городища.