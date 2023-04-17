архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове на двух улицах Заводского района до полуночи отключили холодную воду. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за аварии на 6-ом Динамовском проезде, 32 холодную воду отключили абонентам следующих улиц:

- 5-ый Динамовский проезд, 45; - 6-ой Динамовский проезд 40а и 40б; - 7-ой Динамовский проезд, 26/40; 29/45; - 7-ой Динамовский тупик, 47, 49/53; - Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 40, 42, 42а, 42б.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. Восстановление подачи воды планируется к полуночи.

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