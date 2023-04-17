фото: ГУ МВД

В Саратове с выставки украли кота редкой породы. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказали в ролике, 13 апреля ранее судимый 31-летний житель Саратова пришел на выставку кошек в Юбилейным. Мужчина пришел самый первый и похитил кота породы ориентал, засунув животное под куртку. Стоимость кота Локи - 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый оставлен под домашним арестом.

Кота Локи ориентальной породы осмотрели ветеринары и вернули на выставку.

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