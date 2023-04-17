Саратовская областная прокуратура не согласилась с приговором Андрею Пригарову

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Саратовской области направила в суд апелляционное представление по приговору бывшему прокурору Андрею Пригарову. Соответствующая информация появилась на сайте Кировского районного суда облцентра.

Жалоба надзора по приговору поступила в прошлый четверг, 12 апреля.

Напомним, 31 марта этого года судья инстанции Антон Степанов вынес решение по скандальному делу экс-прокурора Кировского района Саратова – по делу о мошенничестве Пригарова приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей и пяти годам колонии общего режима.

При этом, Андрей Пригаров получил отсрочку от колонии до апреля 2024 года, т.к. он воспитывает малолетнего ребенка. Дело бывшего высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства длится с декабря 2020 года, когда его задержали.

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