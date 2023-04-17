В Саратове за соседскую камеру видеонаблюдения мужчина отсудил 10 тысяч рублей

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове за камеру видеонаблюдения соседки мужчина отсудил 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

В 2018 году соседка по земельному участку установила на заборе четыре камеры видеонаблюдения. Одна из них была направлена в сторону участка мужчины. Кроме того, этот вопрос между соседями не был согласован.

Установленная камера у горожанина вызывала чувство страха и дискомфорт. Фиксация личной жизни вызвала у мужчины недовольства, после чего он подал иск в суд.

Изначально в удовлетворении данного вопроса Кировский районный суд отказал горожанину. После обжалования данного решения, мужчина добился справедливости в свою пользу.

Кроме того, с соседки взыскали 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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