В Саратове за соседскую камеру видеонаблюдения мужчина отсудил 10 тысяч рублей

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратове за камеру видеонаблюдения соседки мужчина отсудил 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.
В 2018 году соседка по земельному участку установила на заборе четыре камеры видеонаблюдения. Одна из них была направлена в сторону участка мужчины. Кроме того, этот вопрос между соседями не был согласован.
Установленная камера у горожанина вызывала чувство страха и дискомфорт. Фиксация личной жизни вызвала у мужчины недовольства, после чего он подал иск в суд.
Изначально в удовлетворении данного вопроса Кировский районный суд отказал горожанину. После обжалования данного решения, мужчина добился справедливости в свою пользу.
Кроме того, с соседки взыскали 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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