Николай Панков

Саратовская набережная преобразилась — Николай Панков отметил результативность проектов Володина. Об этом сегодня, 17 апреля, депутат Госдумы написал в своем Телеграм-канале Пара слоV.

Как отметил Панков, протяженность набережной увеличилась, появился городской пляж, обустроены зоны отдыха, спортивные площадки и многое другое.

Уже в этом году планируется благоустройство набережной в Затоне. Ранее, ремонт этого участка был невозможен, так как находился в частных руках. По поручению Володина направлял запрос в прокуратуру по поводу этой части береговой линии.

— Эффективные действия и принципиальная позиция надзорных органов помогли вернуть береговую зону в собственность государства. Теперь проект благоустройства набережной в районе Затона стал возможным. Он продолжит замечательную прогулочную зону набережной Саратова, — высказался Панков.