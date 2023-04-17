В Заводском районе Саратова организуют подвоз воды из-за массовых отключений. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

С учетом плановых работ на водопроводе в Заводском районе, завтра, 18 апреля будет организован подвоз питьевой воды. С графиком подвоза можно ознакомиться ниже:

10.00 – ул. Брянская, 9;

11.00 – Санаторный пр., 2;

12.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;

13.00 – ул. Азина, 28а;

14.00 – ул. Хомяковой, 49/ ул. Азина;

15.00 – ул. Ново-Крекингская, 35;

16.00 – 1-й пр. Энергетиков, 14/16;

17.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;

17.30 – ул. Азина, 71;

18.00 – ул. Брянская, 10;

19.00 – ул. Князевская, 86;

20.00 – 4-й Князевский пр., 27 (около магазина).

Подвоз воды осуществляется по заявкам администрации района.

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