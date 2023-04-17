В Заводском районе Саратова организуют подвоз воды из-за массовых отключений. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
С учетом плановых работ на водопроводе в Заводском районе, завтра, 18 апреля будет организован подвоз питьевой воды. С графиком подвоза можно ознакомиться ниже:
10.00 – ул. Брянская, 9;
11.00 – Санаторный пр., 2;
12.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;
13.00 – ул. Азина, 28а;
14.00 – ул. Хомяковой, 49/ ул. Азина;
15.00 – ул. Ново-Крекингская, 35;
16.00 – 1-й пр. Энергетиков, 14/16;
17.00 – ул. Ново-Крекингская, 18;
17.30 – ул. Азина, 71;
18.00 – ул. Брянская, 10;
19.00 – ул. Князевская, 86;
20.00 – 4-й Князевский пр., 27 (около магазина).
Подвоз воды осуществляется по заявкам администрации района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.