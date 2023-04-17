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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:16

Балаковская фирма задолжала более 13 миллионов рублей налогов

Евгений Бадиков

Балаковская фирма задолжала более 13 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что одна из балаковских организаций задолжала по данным на ноябрь 2019 года 7 миллионов налоговых сборов, а по данным на март 2022 года - более 13 миллионов. Исполнительный директор организации на протяжении трех лет организовывал расчет с партнерами по «серым счетам», хотя погасить задолженность компания могла.

Уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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