Балаковская фирма задолжала более 13 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что одна из балаковских организаций задолжала по данным на ноябрь 2019 года 7 миллионов налоговых сборов, а по данным на март 2022 года - более 13 миллионов. Исполнительный директор организации на протяжении трех лет организовывал расчет с партнерами по «серым счетам», хотя погасить задолженность компания могла.

Уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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