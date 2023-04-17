архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовскую циркачку в Дагестане похитил бывший возлюбленный на Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В минувшую пятницу, 13 апреля, в дежурную часть Ногайского отдела полиции поступило сообщение о проверке «Рено Логан», который вел 33-летний житель Ульяновской области. В салоне авто также оказалась его сверстница, женщина попросила правоохранителей о помощи.

Полицейские выяснили, что потерпевшая приехала в Дагестан на гастроли, она работает артисткой саратовского цирка. Похититель же оказался бывшим возлюбленным саратовчанки – он надеялся «вернуть» свою пассию и также приехал ради этого в автономную республику.

Мужчину доставили в отдел, ведомство инициировало проверку.

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