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НовостиПолитика17 апреля 2023 11:57

Уроженец Аткарска Игорь Дубровский погиб в боях в зоне СВО

Бойцу могло бы исполнится 45 лет
Евгений Бадиков
фото: Администрация Аткарского района

фото: Администрация Аткарского района

Уроженец Аткарска Игорь Дубровский погиб в боях в зоне СВО. Об этом сообщил глава Аткарска Виктор Елин в своем телеграм-канале.

44-летний аткарчанин Игорь Дубровский выполнял воинский долг в составе штурмовых подразделений.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Дубровского, погибшего в ходе Специальной военной операции, — высказался глава района Виктор Елин.

Прощание с Игорем Дубровским пройдет 18 апреля в 13 часов в Аткарском храме Петра и Павла.

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