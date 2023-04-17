В Саратове мужчина ждет суда за попытки убить приятеля и его жену

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове начинается судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с попыткой убийства мужчиной своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Злоумышленник подошел к припаркованной машине своего знакомого и серьезно поранил его ножом, угрожая его жизни. Через два месяца он также попытался поджечь квартиру потерпевшего и его жены, после чего был арестован.

Причиненный ущерб оценили в 146 тысяч рублей. В настоящее время дело направлено в суд, саратовцу предстоит ответить по четырем статьям УК – за покушение на убийство двух лиц; умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия; угрозу убийством и поджог.

Как уточнили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СКР, возможной причиной агрессии мог стать давний бытовой конфликт саратовца и супругов.

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