Голосование продлится полтора месяца

Жителям Саратовской области на выбор предложили 198 территорий для благоустройства. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, с 15 апреля стартовало онлайн-голосование по благоустройство общественных территорий в регионе. Каждый житель Саратовской области может на сайте найти свой населенный пункт и выбрать любой из предложенных вариантов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» инициировал Владимир Путин. Каждый год все города и райцентры нашей области получают средства на благоустройство парков, скверов, набережных. Жители сами решают, какое из любимых мест отдыха стоит привести в порядок в первую очередь.

На данный момент представлены 198 общественных территорий в 41 муниципалитете. В Саратове – сразу 40 вариантов. В их числе – сквер на улице Астраханской, «малое пешеходное кольцо» по улице Бахметьевской, новые этапы благоустройства Детского парка и парка у пруда «Семхоз», много других проектов.

— Обязательно проголосую сам, и призываю всех жителей области также сделать свой выбор. Голосование продлится до 31 мая, — заявил губернатор.